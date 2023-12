Tennis, Jannik Sinner perderà punti in classifica non facendo tornei prima degli Australian Open?

Jannik Sinner non giocherà tornei ATP ad inizio 2024 prima degli Australian Open: l’azzurro sarà in gara direttamente a metà mese per il primo torneo stagionale dello Slam. Scelta diversa dunque rispetto al 2023, quando giocò il torneo di Adelaide 1.

L’azzurro in quell’occasione si fermò ai quarti di finale ed incamerò 45 punti per il ranking ATP: attualmente, però quel torneo non rientra tra i migliori 19 (oltre alle ATP Finals) della stagione 2023 di Jannik Sinner, ma è il migliore di quelli che non vengono conteggiati.

La scelta di giocare direttamente gli Australian Open, dunque, non andrà ad intaccare il bottino di 6490 punti dell’azzurro, che non scarterà tornei ATP ad inizio anno: intatto dunque il margine sugli inseguitori, così come la distanza da Alcaraz e Medvedev, che al pari di Sinner non scenderanno in campo prima del 14 gennaio.

RANKING BREAKDOWN JANNIK SINNER

ATP FINALS

2023.11.13 Nitto ATP Finals F 1,000 2024.11.05

GRAND SLAM

2023.07.03 Wimbledon SF 720 2024.07.15

2023.08.28 US Open R16 180 2024.09.09

2023.01.16 Australian Open R16 180 2024.01.28

2023.05.29 Roland Garros R64 45 2024.06.10

ATP MASTERS 1000

2023.08.07 ATP Masters 1000 Canada W 1,000 2024.08.12

2023.03.20 ATP Masters 1000 Miami F 600 2024.04.01

2023.04.10 ATP Masters 1000 Monte-Carlo SF 360 2024.04.15

2023.03.06 ATP Masters 1000 Indian Wells SF 360 2024.03.18

2023.10.30 ATP Masters 1000 Paris R16 90 2024.11.04

2023.10.02 ATP Masters 1000 Shanghai R16 90 2024.10.14

2023.05.08 ATP Masters 1000 Rome R16 90 2024.05.20

2023.04.24 ATP Masters 1000 Madrid – 0 2024.05.06

ATP TOUR 500

2023.10.23 Vienna W 500 2024.10.28

2023.09.25 Beijing W 500 2024.09.30

2023.02.13 Rotterdam F 300 2024.02.18

2023.06.19 Halle QF 90 2024.06.24

2023.04.17 Barcelona QF 90 2024.04.22

ALTRI TORNEI

2023.02.06 Montpellier W 250 2024.02.11

2023.06.12 ‘s-Hertogenbosch QF 45 2024.06.17

TORNEI NON CONTEGGIABILI

2023.01.02 Adelaide 1 QF 45 2024.01.07

2023.08.14 ATP Masters 1000 Cincinnati R32 10 2024.08.19

2023.02.20 Marseille R16 0 2024.02.25

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito