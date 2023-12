Sinner agli Australian Open senza tornei di preparazione: stessa scelta di Alcaraz e Medvedev, Djokovic in United Cup

L’apertura della stagione 2024 per tre dei primi quattro tennisti del ranking ATP arriverà direttamente agli Australian Open: soltanto il serbo Novak Djokovic scenderà in campo nella United Cup, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik Sinner torneranno nel primo torneo dello Slam.

Il numero 1 ATP, infatti, proverà a condurre la Serbia alla vittoria nel torneo per Nazioni di inizio stagione, mentre al contrario rispetto al passato, non prenderanno parte a manifestazioni ufficiali i suoi più immediati inseguitori nel ranking ATP.

Nella stagione appena andata in archivio ad inizio anno lo spagnolo Carlos Alcaraz era infortunato e non tornò in campo a gennaio, mentre il russo Daniil Medvedev e Jannik Sinner (così come Novak Djokovic) scesero in campo nel torneo di Adelaide 1: il russo uscì in semifinale, mentre l’azzurro perse ai quarti (il serbo vinse).

In questa stagione, invece, l’iberico, il russo e l’italiano hanno fatto tutti la medesima scelta, decidendo di non tornare a giocare match ufficiali prima degli Australian Open, mentre il serbo giocherà la United Cup prima di una settimana di riposo prima del torneo dello Slam.

