Ranking ATP tennis, la classifica finale del 2023: Sinner n.4, 5 italiani in top100

Aggiornato il ranking ATP al termine dell’ultima settimana dedicata al circuito Challenger: non ci sono variazioni in top ten: Jannik Sinner resta chiude la stagione 2023 in quarta posizione, alle spalle del russo Daniil Medvedev, terzo, e davanti al russo Andrey Rublev, quarto, ed all’ellenico Stefanos Tsitsipas, quinto.

Il serbo Novak Djokovic termina l’annata agonistica al numero 1 del mondo, davanti all’iberico Carlos Alcaraz, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore, mentre il tedesco Alexander Zverev, settimo, precede il danese Holger Rune, ottavo, col polacco Hubert Hurkacz nono.

RANKING ATP

Lunedì 4 dicembre 2023

1 Novak Djokovic 11245

2 Carlos Alcaraz 8855

3 Daniil Medvedev 7600

4 Jannik Sinner 6490

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3985

8 Holger Rune 3660

9 Hubert Hurkacz 3245

10 Taylor Fritz 3100

Diventano cinque gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per Sinner, infatti, restano stabili Lorenzo Musetti, il quale si conferma in 27ma piazza, e Matteo Arnaldi, sempre al 44° posto, mentre Lorenzo Sonego, risale in 46ma piazza.

Matteo Berrettini scivola invece al 92° posto, mentre si conferma l’invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza nel complesso di altri tredici italiani tra il 101° ed il 200° posto compresi: sono 18 dunque i tennisti del Bel Paese tra i migliori 200 del ranking ATP.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 4 dicembre 2023

4 Jannik Sinner 6490

27 Lorenzo Musetti 1470

44 Matteo Arnaldi 1021

46 Lorenzo Sonego 990

92 Matteo Berrettini 682

101 Flavio Cobolli 640

107 Fabio Fognini 608

118 Luca Nardi 549

128 Luciano Darderi 510

135 Giulio Zeppieri 480

156 Andrea Pellegrino 407

157 Andrea Vavassori 397

179 Mattia Bellucci 346

183 Matteo Gigante 340

186 Raul Brancaccio 326

195 Stefano Travaglia 315

199 Federico Gaio 307

200 Marco Cecchinato 306



