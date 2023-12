Tennis, Ivan Ljubicic: “Curioso di vedere il rientro di Nadal. Il tennis italiano? Ha davanti 10 anni di possibili successi”

Ivan Ljubicic fa le carte al tennis mondiale in vista del prossimo anno e non solo. L’allenatore croato, che oggi lavora con la federazione francese, dopo un lungo e vincente trascorso al fianco di Roger Federer, si è espresso su diversi temi riguardanti il 2024.

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, in occasione della presentazione del documentario che lo riguarderà da vicino dal titolo “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis”, disponibile sui canali della pay-tv dal prossimo 16 dicembre, il classe 1979 si è così espresso.

Sul rientro di Nadal: “Sono curioso di rivederlo in campo, anche se sono certo che sarà bellissimo perché Rafa ha un sacco di tifosi nel mondo. Penso che vorrà riprendere la condizione in maniera graduale per arrivare poi al picco, se tutto andrà bene, in occasione della stagione sul rosso, quando poi punterà a vincere un altro Roland Garros”.

Sul tennis italiano ha invece detto: “Quello che sta succedendo col movimento italiano, in toto, è una cosa incredibile. Personalmente vedo almeno 10 anni di grandi chance per il tennis azzurro per poter vincere davvero qualsiasi cosa”.

Foto: Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com