Tennis, il torneo di Parigi-Bercy modifica il numero di partite giornaliere per non ripetere nuovi casi-Sinner

Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la programmazione del torneo 2023, il direttore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Cedric Pioline, annuncia cambiamenti per il torneo del prossimo anno: Jannik Sinner quest’anno era stato costretto a dare forfait prima degli ottavi a causa dell’ordine di gioco che non gli consentiva un adeguato riposo dopo il match d’esordio.

L’azzurro aveva concluso il match del secondo turno alle ore 2.37 di notte e sarebbe dovuto tornare in campo non prima delle ore 17.00 per disputare gli ottavi contro l’australiano Alex de Minaur: Sinner a quel punto, per evitare problemi fisici visto il poco tempo a disposizione per recuperare, aveva scelto a malincuore di ritirarsi dal torneo.

Il direttore del torneo, Cedric Pioline, ha annunciato delle modifiche in tal senso a partire dal prossimo anno: “Stiamo già aspettando con impazienza l’edizione 2024 ed abbiamo molte idee per ottimizzarla e rispondere alle sfide di accoglienza e calendario. Nel 2024 il programma del Campo Centrale cambierà: tre partite nelle sessioni diurne e solo due in quelle serali“.

Foto: LiveMedia/DPPI/Jean Catuffe