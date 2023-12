Golf: Sebastian Soderberg rimonta e comanda al Mauritius Open, tre azzurri passano il taglio

Non si è ancora ufficialmente concluso il secondo giro dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, ma è un unico golfista, il sudafricano Toto Thimba Junior, che si trova in bilico per il taglio, a dover completare le operazioni. Al comando c’è lo svedese Sebastian Soderberg, autore oggi di un -7 e dunque capace di rimontare 36 posizioni: il suo score totale è di -10.

Alle spalle del già vincitore dell’European Masters 2019 (qualcuno ricorderà il playoff a cinque con, tra gli altri, Rory McIlroy e Lorenzo Gagli) ci sono il tedesco Marcel Schneider e il sudafricano Jacques de Villiers, distanti un colpo. Dopo il -10 di ieri cala il francese Antoine Rozner: per lui oggi +2 e quarto posto a -8 insieme agli inglesi Daniel Brown e Paul Waring (che era secondo dopo le prime 18 buche).

Nutrito soprattutto di sudafricani il novero dei settimi: a -7 ci sono Dylan Naidoo, Wilco Nienaber, Louis Oosthuizen e Lyle Rowe. Con loro il portoghese Pedro Figueiredo e il danese Jeff Winther.

In casa Italia grande rimonta di Guido Migliozzi, che scala 82 posti per andare a -4 (-5 oggi) e trovarsi nel gruppo al 26° posto. Con lui passano il taglio Renato Paratore, 46° a -2 pur girando in +2 in questo venerdì, e Andrea Pavan, 53° a -1 benché anch’egli non sia in gran forma nella giornata (+3). Costa tantissimo invece il +5 odierno a Matteo Manassero, 66° pari con il par in attesa di scoprire se questo sarà il suo posizionamento finale.

