Tennis: Gael Monfils trema, infortunio alla caviglia in esibizione

Il mese di dicembre, in qualche caso, è dedicato ad alcune esibizioni che possono servire a molti scopi, data la situazione di off season rispetto al resto dell’anno. Queste, però, possono presentare i loro rischi usuali. Come, per esempio, quelli legati agli infortuni.

Proprio a Gael Monfils sembra essere toccata questa sorte nel corso dell’ultimo evento legato allo Ultimate Tennis Showdown, l’ottavo di una serie iniziata nel 2020. A Londra, il francese stava giocando contro il padrone di casa Jack Draper, quando si è procurato una brutta distorsione alla caviglia.

Il 2023 aveva lasciato a Monfils parecchio amaro in bocca, soprattutto perché gli infortuni avevano causato diversi problemi (tra cui il forfait dopo l’insensata vittoria sull’argentino Sebastian Baez al primo turno del Roland Garros, con il pubblico del Court Philippe Chatrier impazzito).

Resta ora da vedere quale sarà l’effettiva gravità del problema dell’esperto transalpino: è chiaro che tutti i pensieri riguardano i prossimi Australian Open, torneo nel quale ha raggiunto i quarti nel 2016 e 2022.

