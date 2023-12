WEC, Lamborghini svela le proprie carte per il 2024

Lamborghini Squadra Corse ha svelato i piloti che parteciperanno alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Il marchio italiano è atteso al debutto assoluto tra i prototipi con l’inedita SC63, prototipo con telaio Ligier che sarà atteso nel Mondiale e nelle sfide di durata dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ad eccezione della Rolex 24 at Daytona, tradizionale prova inaugurale della serie americana che si terrà a fine gennaio, Lamborghini presenzierà in ogni round della Michelin Endurance Cup oltre alla presenza nelle otto tappe del FIA WEC. Tra queste c’è ovviamente anche la partecipazione alla leggendaria 24h Le Mans che commenteremo a metà giugno.

Mirko Bortolotti e Danil Kvyat sono attesi ai nastri di partenza in compagnia di Edoardo Mortara. L’italiano e l’ex pilota di F1 di origine russa, presente in pista con la bandiera tricolore dallo scorso anno, guideranno con l’elvetico che per anni ha corso con i nostri colori nel DTM e non solo.

Il tridente guiderà la vettura #63 che tecnicamente verrà raggiunta da una seconda vettura in occasione della 24h Le Mans. In attesa di una conferma da parte degli organizzatori, l’entry list della classica francese non è ancora pubblicata, attendiamo la partecipazione di Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli e Romain Grosjean. L’ex vincitore del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, il vincitore della 24h Nuerburgring 2021 e l’ex pilota di F1 debutteranno insieme con la SC63 in America a Sebring prima di un’ipotetico approdo sul ‘Circuit della Sarthe’.

Lamborghini ed Iron Lynx terranno sicuramente alta la bandiera italiana nel FIA WEC 2024 che ovviamente presenterà al via anche Ferrari con ben tre 499p. Oltre alle due titolari avremo infatti un terzo prototipo targato AF Corse che sicuramente verrà affidato anche al polacco Robert Kubica.

Cresce in ogni caso l’attesa per l’opening round del prossimo marzo in Qatar, round che vedrà nello schieramento anche Isotta Fraschini. Menzione d’onore per il marchio milanese, altro debutto importante nel prossimo Mondiale Endurance oltre a Lamborghini, Alpine e BMW.

