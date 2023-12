Tennis, Filippo Volandri: “La possibilità di vincere un’altra Coppa Davis è concreta”

Tante personalità di un certo rilievo nella cerimonia dei Collari d’Oro del Coni presso la Palestra Monumentale del Foro Italico. Tra queste, Filippo Volandri ha sicuramente ragioni per essere soddisfatto di questo 2023, suggellato dal trionfo in Coppa Davis. Celebre Insalatiera tornata nei nostri confini a distanza di 47 anni dalla prima e unica volta, quando la squadra capitanata da Nicola Pietrangeli e con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli piegò il Cile a Santiago.

Una competizione che è molto cambiata nel corso degli anni, venendo anche un po’ svalutata se la si paragona a quella del periodo di Pietrangeli e di Panatta. Tuttavia, resta l’evidenza di un grande risultato e di un’Italia che ha dimostrato nel percorso di essere la squadra migliore, trascinata da un grande Jannik Sinner.

Ne ha parlato Volandri, in vista di quello che accadrà l’anno venturo, tenendo in debito conto anche dell’impegno alle Olimpiadi di Parigi. “Siamo abituati a ragionare per obiettivi e con un gruppo giovane le possibilità di alzare un’altra Davis è concreta. Poi c’è l’anno olimpico e anche quello potrebbe essere un traguardo storico“, ha dichiarato l’ex tennista toscano (Fonte: ANSA).

Dando una valutazione ulteriore sulla vittoria di Malaga, il capitano non giocatore azzurro ha aggiunto: “È stata una vittoria sociale perché siamo entrati nelle case degli italiani“. Volandri ha voluto chiudere il suo intervento dedicando un abbraccio a Tathiana Garbin, capitana di BJK Cup, che con coraggio sta affrontato la lotta contro un tumore.

