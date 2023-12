Tennis, Fabio Fognini si ritira a Maia ed è virtualmente fuori dal main draw di Melbourne: “Non era la fine che meritavo”

Si interrompe sul più bello purtroppo la rincorsa di Fabio Fognini in questo finale di stagione verso la top100 del ranking ATP e soprattutto l’accesso diretto nel tabellone principale degli Australian Open 2024 senza dover passare dalle qualificazioni. Il tennista ligure, vincitore la scorsa settimana di un Challenger 100 sulla terra rossa di Valencia, ha annunciato il forfait ieri prima di scendere in campo per gli ottavi di finale a Maia contro il francese Martineau.

L’azzurro, n.107 al mondo, non è riuscito a recuperare dai problemi fisici accusati durante il match di primo turno vinto in rimonta sul tedesco Gentzsch. A questo punto il giocatore 36enne nativo di Sanremo resterà con ogni probabilità fuori dal cut-off per il main draw a Melbourne e sarebbe quindi costretto ad affrontare il tabellone cadetto per qualificarsi per il primo Slam del 2024.

“Non era di certo la fine che desideravo e meritavo!!! L’obiettivo era molto vicino e per come stavo giocando mi sentivo in grado di raggiungerlo! Ma si sa, lo sport è così…a volte dà, a volte toglie… E NONOSTANTE TUTTO E TUTTI io sono ORGOGLIOSO di come ho dimostrato a me stesso di aver superato momenti duri con lotta, sacrificio e amore per questo sport“, scrive Fognini sul suo account Instagram.

“Son dovuto scendere a compromessi con me stesso, e alla mia età e dopo la carriera che ho avuto, non è stato semplice… NESSUNO mi potrà togliere ciò che ho fatto con LEALTÀ, Trasparenza, Sacrificio ma soprattutto ONESTA’, che nel mio vocabolario valgono molto di più di una semplice partita di tennis, vinta o persa che sia!!! Ad maiora. Vi voglio bene“, conclude il tennista italiano.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it