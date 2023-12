NextGen Finals, le semifinali: derby francese tra Fils e van Assche, Stricker affronta Medjedovic

Penultima fermata a Jeddah. Le ATP NextGen Finals sono arrivate alle semifinali in questa sesta edizione, la prima in Arabia Saudita. Non ci saranno rappresentanti italiani, con Flavio Cobolli e Luca Nardi che si sono praticamente eliminati a vicenda potendo comunque essere orgogliosi entrambi del loro percorso. Tra i migliori quattro ci sono tre nomi che su cui molti avrebbero puntato sin dall’inizio della manifestazione ed uno meno atteso, ma che sta crescendo esponenzialmente.

La prima semifinale sarà un affare tutto francese tra Arthur Fils e Luca van Assche. La prima testa di serie del seeding ha fatto ciò che doveva nei primi tre giorni, soffrendo in apertura con Luca Nardi ma passando agevolmente su Flavio Cobolli e Dominic Stricker e ricordando a tutti di essere già uno dei quaranta migliori giocatori al mondo, con la voglia di fare un ulteriore step in più. Di fronte avrà il connazionale, che ha vinto sì due partite, ma ha dovuto ringraziare Hamad Medjedovic per essere arrivato a questo punto.

Già, Medjedovic, il ‘protetto’ di Novak Djokovic. Crescita esponenziale anche per lui in questo 2023, partendo oltre il numero 250 al mondo e lambendo la top 100 grazie anche a tre Challenger messi in bacheca. Anche qui in Arabia Saudita ha messo sul piatto tutti i suoi passi in avanti in ogni aspetto del gioco, candidandosi ad un ruolo di protagonista nella prossima stagione. Ma di contro c’è Stricker, uno che quando è in giornata sì ha il braccio per poter sorprendere davvero chiunque: una partita davvero interessante.

Da queste due partite usciranno fuori i finalisti di questa sesta edizione. Che, nonostante l’assenza dei grandi under 21 del circuito, sembra avere in faretra molte frecce per il futuro del tennis.

