Tennis, entry-list ATP Adelaide 2024: presenti Lorenzo Musetti e altri due azzurri, Berrettini in lizza per le qualificazioni

Il grande tennis sta per tornare con la consueta trasferta australiana che aprirà la stagione 2024, quindi aumenta l’attesa per vedere all’opera i giocatori nei primi tornei ATP del nuovo anno. Uno degli appuntamenti più interessanti di questo periodo è il 250 di Adelaide, ultimo evento di preparazione in vista degli Australian Open (che scatteranno domenica 14 gennaio a livello di main draw).

L’Adelaide International 2024 si svolgerà da lunedì 8 a sabato 13 gennaio, in contemporanea quindi con l’ATP 250 neozelandese di Auckland, mettendo in palio punti importanti per il ranking mondiale che non serviranno però per stabilire il seeding del primo Major dell’anno. Al momento sono ben tre i tennisti italiani iscritti al tabellone principale di Adelaide, ma la lista potrebbe allungarsi.

Nell’entry list del main draw figurano Lorenzo Musetti (potenziale sesta testa di serie in base al ranking odierno), Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego per quanto riguarda i colori azzurri, ma non sarà facile emergere e arrivare fino in fondo in un torneo che vede la partecipazione di avversari notevoli come Tommy Paul, Nicolas Jarry, Ugo Humbert, Tallon Griekzpoor, Sebastian Korda, Jiri Lehecka, Alexander Bublik, Dan Evans, Roman Safiullin e Alexei Popyrin.

Discorso a parte per quanto concerne le qualificazioni, in cui potrebbero essere protagonisti uno o due tennisti nostrani. Matteo Berrettini, sprofondato al 92° posto della graduatorie internazionali, è attualmente il primo alternate e verrà quindi quasi sicuramente ripescato nel tabellone cadetto, mentre Flavio Cobolli ad oggi è il settimo degli esclusi.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...