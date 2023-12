United Cup 2024: i convocati dell’Italia. La solidità di Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, un doppio misto che può stupire

Il tennis riprende la sua corsa dall’Australia. Fra tre giorni, il 29 dicembre, comincerà la seconda edizione della United Cup tra la Rac Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia, inserita nel gruppo D con Francia e Germania, con la selezione azzurra che non presenterà il suo migliore assetto ma potrà comunque mettere su un paio di ‘esperimenti’.

Tra gli uomini è Lorenzo Sonego ad agire da leader della spedizione. Per lui un’annata senza acuti, il 2023, il primo senza una finale dal 2019, ma è rimasto quantomeno nella top 50 mondiale, togliendosi poi la soddisfazione del successo in Davis. Assieme a lui Flavio Cobolli, che cerca la definitiva esplosione dopo aver mostrato buone cose alle NextGen Finals, ed Andrea Pellegrino.

Fra le donne invece Jasmine Paolini farà da capofila. Una buonissima seconda parte di stagione per lei, con due finali disputate, a Palermo e Monastir, e soprattutto un ruolo di spicco nel cammino in Billie Jean King Cup, trascinando l’Italia con i successi con Caroline Garcia, Anna-Lena Friedsam e Tamara Zidansek. Ad affiancarla Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli, che può rappresentare un’arma interessante per quanto riguarda il doppio misto.

Difatti la ventinovenne trentina lo scorso luglio si è tolta la soddisfazione di vincere il suo primo titolo di specialità a Palermo, in coppia con Camilla Rosatello, che lo scorso anno fece parte della spedizione azzurra. Con Pellegrino, che sta emergendo anche lui come buon giocatore in doppio (numero 82 del ranking e vincitore del torneo a Santiago del Cile con Andrea Vavassori), si può creare un’affinità interessante.

Foto: Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...