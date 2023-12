Calendario tennis 2024: le date, tutti i tornei ATP e WTA, gli Slam, Finals e Coppa Davis

La stagione sta per ricominciare. L’off-season del tennis mondiale volge alla conclusione e, come è ormai consuetudine, tennisti e tenniste non hanno avuto così tanto tempo per staccare la spina e nello stesso allenarsi per una nuova lunga e impegnativa annata. Il calendario 2024 sarà fitto di impegni, più del solito. Primattori e primattrici del campo dovranno essere abili a programmare i vari impegni per non arrivare al termine dell’anno privi di energie.

La prima competizione a dare il via alle danze sarà la United Cup in Australia. La competizione a squadre tra nazioni, a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, darà modo ai partecipanti di testarsi in vista poi dell’evento più importante, gli Australian Open. Il primo Slam stagionale, previsto dal 14 al 28 gennaio, sarà un bel banco di prova per tutti.

A seguire ci sarà la stagione dei tornei indoor in Europa a precedere il Sunshine Double, prima dell’inizio della serie di tornei sulla terra rossa. Roma e Roland Garros saranno le priorità e interessante capire cosa saprà fare Rafa Nadal, tornato abile dopo un lungo stop. Dopo Parigi l’erba dei prati londinesi farà vivere le emozioni a Wimbledon e poco dopo sarà la volta di tingersi a Cinque Cerchi, con le Olimpiadi in Francia che rappresenteranno un’attrazione di non poco conto, ma un’ulteriore difficoltà dei tennisti sul piano della gestione dei propri impegni.

All’orizzonte ci saranno poi gli US Open, ultimo Slam dell’anno e si vivrà l’ultima parte del 2024 nella ricorsa alla qualificazione alle ATP/WTA Finals e per giocarsi gli ambiti titoli della Coppa Davis e della BJK Cup. Non ci si annoierà di certo.

Di seguito i calendari del circuito ATP e di quello WTA, che tiene conto anche degli Slam, delle Olimpiadi, della Coppa Davis e della BJK Cup:

CALENDARIO ATP 2024

29 dicembre-7 gennaio United Cup

31 dicembre-7 gennaio Atp 250 Brisbane

1-7 gennaio Atp 250 Hong Kong

8-14 gennaio Atp 250 Adelaide

8-14 gennaio Atp 250 Auckland

14-28 gennaio Australian Open

29 gennaio-4 febbraio Atp 250 Montpellier

29 gennaio-4 febbraio Qualificazioni Coppa Davis

5-11 febbraio Atp 250 Marsiglia

5-11 febbraio Atp 250 Cordoba

5-11 febbraio Atp 250 Dallas

12-18 febbraio Atp 500 Rotterdam

12-18 febbraio Atp 500 Buenos Aires

12-18 febbraio Atp 250 Delray Beach

19-25 febbraio Atp 500 Rio de Janeiro

19-25 febbraio Atp 250 Los Cabos

19-25 febbraio Atp 250 Doha

26 febbraio-4 marzo Atp 500 Acapulco

26 febbraio-4 marzo Atp 500 Dubai

26 febbraio-4 marzo Atp 250 Santiago

6-17 marzo Masters 1000 Indian Wells

20-31 marzo Masters 1000 Miami

1-7 aprile Atp 250 Houston

1-7 aprile Atp 250 Marrakech

1-7 aprile Atp 250 Estoril

7-14 aprile Masters 1000 Monte-Carlo

15-22 aprile Atp 500 Barcellona

15-22 aprile Atp 250 Bucharest

15-22 aprile Atp 250 Monaco di Baviera

24 aprile-5 maggio Masters 1000 Madrid

8-19 maggio Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

19-25 maggio Atp 250 Ginevra

19-25 maggio Atp 250 Lione

26 maggio-11 giugno Roland Garros

10-16 giugno Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

10-16 giugno Atp 250 Stoccarda

17-23 giugno Atp 500 Halle

17-23 giugno Atp 500 Queen’s

23-30 giugno Atp 250 Maiorca

24-30 giugno Atp 250 Eastbourne

1-14 luglio Wimbledon

15-21 luglio Atp 500 Amburgo

15-21 luglio Atp 250 Bastad

15-21 luglio Atp 250 Gstaad

15-21 luglio Atp 250 Newport

22-28 luglio Atp 250 Atlanta

22-28 luglio Atp 250 Kitzbuhel

22-28 luglio Atp 250 Umago

27 luglio-4 agosto Olimpiadi di Parigi 2024

29 luglio-4 agosto Atp 500 Washington

6-11 agosto Masters 1000 Montreal

12-18 agosto Masters 1000 Cincinnati

18-24 agosto Atp 250 Winston-Salem

26 agosto-8 settembre Us Open

9-15 settembre Coppa Davis Fase a Gironi

18-24 settembre Atp 250 Chengdu

18-24 settembre Atp 250 Zhuhai

20-22 settembre Laver Cup (Berlino)

26 settembre-1 ottobre Atp 500 Pechino

26 settembre-1 ottobre Atp 500 Tokyo

2-13 ottobre Masters 1000 Shanghai

14-20 ottobre Atp 250 Almaty

14-20 ottobre Atp 250 Anversa

14-20 ottobre Atp 250 Stoccolma

21-27 ottobre Atp 500 Basilea

21-27 ottobre Atp 500 Vienna

28 ottobre-3 novembre Masters 1000 Parigi-Bercy

3-9 novembre Atp 250 Gijon

3-9 novembre Atp 250 Metz

10-17 novembre Atp Finals (Torino)

18-24 novembre Finali Coppa Davis (Malaga) Da confermare

18-22 dicembre Next Gen Atp Finals (Jeddah)

CALENDARIO WTA 2024

29 dicembre-7 gennaio United Cup

31 dicembre-7 gennaio Wta 500 Brisbane

1-7 gennaio Wta 250 Auckland

8-13 gennaio Wta 500 Adelaide

8-13 gennaio Wta 250 Hobart

14-28 gennaio Australian Open

29 gennaio-4 febbraio Wta 500 Linz

29 gennaio-4 febbraio Wta 250 Hua Hin

5-11 febbraio Wta 500 Abu Dhabi

5-11 febbraio Wta 250 Cluj-Napoca

11-17 febbraio Wta 1000 Doha

18-24 febbraio Wta 1000 Dubai

26 febbraio-3 marzo Wta 500 San Diego

26 febbraio-3 marzo Wta 250 Austin

6-17 marzo Wta 1000 Indian Wells

19-30 marzo Wta 1000 Miami

1-7 aprile Wta 500 Charleston

1-7 aprile Wta 250 Bogotà

12-13 aprile febbraio Qualificazioni BJK Cup 2024

15-21 aprile Wta 500 Stoccarda

15-21 aprile Wta 250 Rouen

24 aprile-4 maggio Wta 1000 Madrid

7-18 maggio Wta 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

19-25 maggio Wta 250 Rabat

19-25 maggio Wta 250 Strasburgo

26 maggio-9 giugno Roland Garros

10-16 giugno Wta 250 ‘s-Hertogenbosch

10-16 giugno Wta 250 Nottingham

17-23 giugno Wta 500 Berlino

17-23 giugno Wta 250 Birmingham

23-29 giugno Wta 500 Eastbourne

23-29 giugno Wta 250 Bad Homburg

1-14 luglio Wimbledon

15-21 luglio Wta 250 Budapest

15-21 luglio Wta 250 Palermo

21-26 luglio Wta 250 Amburgo

21-16 luglio Wta 250 Praga

24-31 luglio Wta 250 Varsavia

28 luglio-4 agosto Olimpiadi di Parigi

29 luglio-4 agosto Wta 500 Washington

6-12 agosto Wta 1000 Toronto

13-19 agosto Wta 1000 Cincinnati

19-24 agosto Wta 500 Monterrey

19-24 agosto Wta 250 Cleveland

26 agosto-8 settembre US Open

9-15 settembre Wta 500 Guadalajara

9-15 settembre Wta 250 Monastir

16-22 settembre Wta 250 Ningbo

16-22 settembre Wta 500 Seoul

25 settembre – 6 ottobre Wta 1000 Pechino

7-13 ottobre Wta 1000 Wuhan

14-20 ottobre Wta 500 Zhengzhou

14-20 ottobre Wta 250 Osaka

21-27 ottobre Wta 500 Tokyo

21-27 ottobre Wta 250 Guangzhou

28 ottobre-3 novembre Wta 250 Hong Kong

28 ottobre-3 novembre Wta 250 Merida

28 ottobre-3 novembre Wta 250 Nanchang

Data e sede da definire WTA Elite Trophy

Data e sede da definire WTA Finals

12-17 novembre Finali BJK Cup 2024 a Siviglia

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...