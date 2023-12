Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA di inizio gennaio. Qualificazioni per Berrettini

La off-season del tennis mondiale sta per terminare e giocatori e giocatrici si preparano a rifinire la loro preparazione in vista della lunga trasferta australiana che culminerà con gli Australia Open, in programma dal 14 al 28 gennaio. Il primo Slam del 2024 ha sempre il suo fascino a in casa Italia si punta su Jannik Sinner, che sulla base dell’attuale classifica sarà testa di serie n.4.

Un Sinner che si avvicinerà al Major in maniera diversa dal solito, dando più spazio all’allenamento e disputando solo un’esibizione in territorio australiano, ovvero dal 10 al 12 gennaio a Melbourne. Ci si riferisce al Kooyong Classic. Un modo per testarsi, affrontando avversari di alto livello, come il danese Holger Rune.

Per quanto riguarda il resto degli italiani, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini inizieranno la loro avventura a Brisbane, dove ci sarà il ritorno in campo di Rafa Nadal, con il romano costretto a cominciare dalle qualificazioni, mentre Lorenzo Musetti sarà al via il 1° gennaio nel torneo di Hong Kong. Sul finire di dicembre ci sarà la United Cup, competizione a squadre per nazioni che assegnerà punti ATP/WTA e in cui Lorenzo Sonego e Jasmine Paoloni saranno i titolari tra le fila nostrane.

Parlando del settore femminile, il terzetto formato da Martina Trevisan, Camila Giorgi e da Lucia Bronzetti giocherà il WTA500 di Brisbane, mentre Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio cercheranno di approdare nel main draw degli Australian Open. Ben più numerosa la truppa al maschile con Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone e Francesco Maestrelli in tabellone. A completare il quadro a Hobart ci sarà l’esordio di Elisabetta Cocciaretto, finalista nella passata edizione, insieme a Trevisan e a Bronzetti.

In conclusione sono 10 gli azzurri attualmente nel main draw del Major di Melbourne: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini al maschile; Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti al femminile.

Riepilogando schematicamente:

TORNEI ATP

United Cup (29 dicembre-7 gennaio): Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino

ATP250 Brisbane (31 dicembre-7 gennaio): Matteo Arnaldi; Matteo Berrettini

ATP250 Hong Kong (1°-7 gennaio): Lorenzo Musetti

Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio): Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone e Francesco Maestrelli

*Kooyong Classic (10-12 gennaio): Jannik Sinner *Torneo di esibizione

ATP250 Adelaide (8-14 gennaio): Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego

Australian Open (14-28 gennaio): Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini già in tabellone.

TORNEI WTA

United Cup (29 dicembre-7 gennaio): Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli.

WTA500 Brisbane (31 dicembre-7 gennaio): Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio): Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

WTA250 Hobart (8-13 gennaio): Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti

Australian Open (14-28 gennaio): Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti già in tabellone.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...