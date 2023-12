Ranking ATP, com'è cambiata la classifica dei top 100 italiani da inizio 2023: non è di Sinner la scalata maggiore...

Siamo ormai alla fine del 2023, e si possono tracciare dunque alcuni bilanci anche numerici in relazione alla stagione tennistica. Com’è noto, in questa stagione è cambiato molto, se non tutto. Per il secondo anno consecutivo ci sono cinque italiani nei primi 100, ma è la vetta alta quella che cambia, con Jannik Sinner salito dal 15° al 4° posto.

Come peso, chiaramente, questa è la scalata più importante del 2023, se non altro perché l’altoatesino ora ha chance importanti di poter dare l’assalto a quella top 3 mai toccata da alcun italiano nella storia del tennis, maschile o femminile che sia, in termini di singolare. Eppure, com’è anche abbastanza facile da intuire, il maggior miglioramento numerico di classifica in termini italiani, all’interno dei 100, è altrove.

Matteo Arnaldi, infatti, è diventato numero 44 partendo dalla 134a posizione: un balzo di 90 posti che ha messo direttamente sulla mappa del grande tennis il ligure, ora atteso dalla prima vera stagione sul circuito maggiore con tutte le conseguenze del caso. Paradossalmente, in un anno come questo è solo lui ad avere un saldo positivo tra gli italiani nei 100.

Per i tre che vi sono rimasti, da inizio a fine 2023, il discorso è comunque diverso. Lorenzo Musetti ha ceduto quattro posti (23-27), Lorenzo Sonego uno (45-46): per loro si tratta di una stabilità raggiunta attraverso momenti diversi, con il torinese più a suo agio nella seconda metà dell’anno e il toscano che, invece, ha alternato ottimi momenti ad altri un po’ meno brillanti. Quanto a Matteo Berrettini, si sa perfettamente perché è sceso dal 16° al 93° posto: infortuni.

Il nome che non è più nella top 100 è quello di Fabio Fognini, che dopo un 2023 molto difficile è sceso dal 55° al 107° posto (ma era calato ancor più in basso prima di una ripresa nel finale di anno). L’augurio è di vederlo protagonista nel 2024 con la chance di dare al proprio finale di carriera un contorno più degno di colui che, assieme ad Andreas Seppi, ha retto per molti anni sulle proprie spalle i destini del tennis italiano.

Quanto ai giocatori più vicini ai 100, a inizio 2023 c’era Marco Cecchinato, numero 101, alla fine c’è Flavio Cobolli, nella stessa posizione dopo aver assaggiato l’ingresso nel gotha del tennis mondiale.

