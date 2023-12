Tennis, venerdì l’attesissima esibizione tra Sinner-Alcaraz: certa la location, mistero su orario e tv

Da definire orario e trasmissione televisiva, ma il 22 dicembre ci sarà qualcosa di speciale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, infatti, si incontreranno presso la Ferrero Tennis Academy di Villena (Spagna) per un’esibizione che promette i fuochi d’artificio. Entrambi sono alle prese con la preparazione off-season, in vista degli Australian Open 2024.

L’altoatesino e l’iberico hanno deciso di non prendere parte ad alcun torneo ufficiale prima dello Slam nella terra dei canguri, optando per una preparazione lunga che possa essere in funzione dell’intero 2024. Sinner è da circa due settimane in Spagna, per la precisione ad Alicante, concentrandosi sul lavoro in campo e in palestra al fine di acquisire il fondo necessario per affrontare le sfide al meglio dei cinque set.

Ebbene, venerdì 22 sarà celebrato il Gala di Natale e, dopo una sessione di allenamento tra i due, è prevista un’esibizione prima dell’annuale partita di calcio tra allenatori e giocatori, facenti parte dell’Accademia Ferrero. Se tutto quindi sarà confermato, sarà sicuramente spettacolo anche perché gli incroci tra l’italiano e lo spagnolo sono stati sempre all’insegna del divertimento.

Non è un caso che lo scambio riconosciuto come il più bello dell’anno dall’ATP sia stato proprio tra loro, ovvero nella semifinale del Masters1000 di Miami, conclusa con la vittoria di Sinner in una partita dai contenuti epici.

