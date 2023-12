Tennis: cambia il sistema di punteggio negli ATP Challenger

Anche se di tale cambiamento non se ne parla molto, è il pro svizzero Antoine Bellier, numero 245 del mondo in singolare, a parlarne. Con un tweet, infatti, l’elvetico rimarca il cambiamento di almeno una delle categorie di punti del sistema di punteggio a livello Challenger.

In particolare, nei Challenger 75 la distribuzione precedente era di 75 punti per la vittoria, 50 per la finale, 30 per la semifinale, 16 per i quarti, 7 per il superamento del primo turno. Adesso si cambia così: 75-44-22-12-6.

ATP CHALLENGER went down again with points for 2024, for all the categories

CH75 (2023) : W75 F50 SF30 Q16 R1-7

vs

In pratica, una riduzione che potrebbe rallentare concretamente la rincorsa alla top 100 di tutti i giocatori che la stanno cercando, oltre che un conseguente danno importante sotto altri aspetti, non ultimo quello economico. Rimane da scoprire quale sarà la questione legata alle altre categorie di Challenger.

All’atto pratico, riporta puntodebreak.com che, come contropartita, a breve verrà annunciato un aumento dei punti ripartiti negli ATP 250. Si starà a vedere cos’accadrà, ma a questo punto la già torbida lotta che si svolge spesso nei Challenger sarà ancora più furibonda.

