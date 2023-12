Tennis: la Ferrero Academy dedica un campo a Carlos Alcaraz. Presente anche Jannik Sinner

Giornata speciale per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, numero due del ranking mondiale, ha trovato una seconda casa a Villena presso la Juan Carlos Ferrero Academy. Ormai da cinque anni Alcaraz si allena presso questo centro, sotto la guida del tecnico spagnolo, che è assolutamente il suo mentore e con cui ha creato uno straordinario binomio vincente in queste stagioni.

Proprio Ferrero con la sua Academy ha voluto fare un pensiero speciale ad Alcaraz, dedicandoli uno dei campi della propria accademia. Il campo è stato ribattezzato “Court Carlos Alcaraz” durante una cerimonia che ha visto tra gli ospiti speciali Jannik Sinner.

Tra le foto dell’evento, infatti, si può ben vedere il tennista italiano, che in questi giorni si trova in Spagna proprio per svolgere un allenamento speciale ad Alicante proprio con Alcaraz. Inoltre si tratta dell’ennesima conferma dell’ottimo rapporto che c’è tra Alcaraz e Sinner, sicuramente rivali in campo, ma ottimi amici fuori.

️ “Espero que estos cincos años de trabajo sean los primeros de toda una vida” Con estas palabras de agradecimiento inauguraba ayer @carlosalcaraz la pista que lleva su nombre en @EqueliteFerrero . Un recuerdo que nos llevamos todos los allí presentes, ¡incluso Sinner! pic.twitter.com/ts6B7DQRuR — Fernando Murciego (@fermurciego) December 22, 2023

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...