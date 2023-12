Tennis, Binaghi esorta Sinner: "Non vorrai sempre rimanere numero 2..."

Jannik Sinner è stato il principale protagonista dei SuperTennis Awards, la grande festa del tennis italiano, che si è radunato a Milano per una serata di gala per rivivere un 2023 indimenticabile. L’altoatesino ha ricevuto riconoscimenti importanti e si è soffermato sul palco con il numero uno della FITP, Angelo Binaghi, che ha lanciato una sfida al tennista di San Candido per la prossima stagione.

Binaghi all’inizio del suo discorso ha voluto ricordare un anno eccezionale per la sua federazione sia dentro sia fuori dal campo, con tante vittorie e anche grandi successi organizzativi: “È stato un anno pazzesco. Hanno iniziato le ragazze a Merida, poi i ragazzi Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, poi l’udienza Papale, la prima volta degli Internazionali di due settimane, di nuovo le ragazze a Rabat, poi Wimbledon, il primo Major misto di padel, le ragazze a Losanna e poi Toronto, Pechino, Vienna, la Billie Jean King Cup, le Nitto ATP Finals col tutto esaurito e infine la Coppa Davis”.

Uno dei momenti più significati è stato, come detto, quando Binaghi e Sinner si sono ritrovati insieme sul palco. Il presidente della FITP ha espresso ovviamente grandi elogi per il proprio campione, ma lo ha invitato a sognare ancora più in grande per il 2024, puntando ad un nuovo traguardo da raggiungere.

Le parole di Binaghi: “Siamo la tua grande famiglia allargata, puoi contare sempre su di noi. Però oggi dobbiamo puntare ad un altro sogno. Dopo aver impiegato 47 anni a portare in Italia la Coppa Davis, che altro sogno vogliamo dare ora? Vogliamo rimanere secondi tutta la vita? Dietro il calcio? Dietro Djokovic? Senza vincere un torneo di uno Slam? Io non credo e dobbiamo ragionare ancora più in grande, ma, secondo me, senza cambiare di una virgola quello che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare, facendo sempre le stesse cose che ci hanno portato fin qua”.

Una sfida decisamente importante, ma che sicuramente Jannik Sinner è prontissimo a cogliere fin dall’Australian Open, primo Slam della stagione. Gli ultimi due mesi sono stati fenomenali per il numero quattro del mondo, che ha dimostrato di poter battere chiunque, anche uno come Novak Djokovic. Certo lo Slam è un “altro sport”, essendo tre su cinque, ma Jannik ha davvero tutto per riscrivere un’altra emozionante pagina di storia del tennis italiano.

FOTO: LaPresse