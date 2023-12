Tennis: ancora problemi per Stefanos Tsitsipas che si ritira da un’esibizione

Ancora problemi fisici per Stefanos Tsitsipas. Il greco, che ha lasciato le ATP Finals di Torino con un guaio alla schiena che lo ha costretto al ritiro dopo tre game nel match con il danese Holger Rune, non sembra aver risolto tutti i problemi, anzi.

In questi giorni l’ellenico è impegnato nella Tennis World League, un’esibizione che per certi versi ricorda l’IPTL di un paio di lustri fa, di scena ad Abu Dhabi. Tsitsipas, inserito nella squadra dei Kites con la spagnola Paula Badosa (con cui il legame è oltre il tennis), la bielorussa Aryna Sabalenka e il bulgaro Grigor Dimitrov, ha effettuato scelte quantomeno particolari.

Innanzitutto, nei primi due confronti, è sceso in campo solo in doppio, prima con Dimitrov e poi con Badosa. Era apparso con una fasciatura nella zona dell’addome, ma le difficoltà non sembravano grandi, Invece, a poche ore dall’inizio del secondo giorno, Tsitsipas ha dato forfait: sostituzione con il sudafricano Lloyd Harris arrivata ed assenza per il terzo giorno confermata.

La sensazione è che si tratti degli stessi problemi di schiena che si sono visti al Pala Alpitour: non un grande viatico in vista della stagione australiana, con United Cup annessa. Rimane a questo punto da capire se e come procederà il recupero dell’ex finalista Slam.

Nella Tennis World League sono impegnate anche queste ulteriori squadre: Eagles (Sofia Kenin, Mirra Andreeva, Daniil Medvedev, Andrey Rublev: tutti russi tranne Kenin, che è americana, ma moscovita), Falcons (Taylor Fritz, Elena Rybakina, Sumit Nagal e Sorana Cirstea per USA, Kazakistan, India e Romania) e Hawks (Casper Ruud, Caroline Garcia, Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per Norvegia, Francia e Polonia).

Foto: LaPresse

