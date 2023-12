Calendario tennis: tutti i tornei prima degli Australian Open 2024. Si comincia il 29 dicembre con la United Cup

Si sta avvicinando il debutto anche della stagione tennistica 2024, con qualche antipasto nel 2023. Come ormai da tradizione si parte quasi integralmente dall’Australia (un tempo c’erano Doha e l’India, ma per entrambi il destino è stato diverso), nell’avvicinamento verso gli Australian Open 2024

La partenza sarà affidata alla United Cup, che si snoderà tra Perth e Sydney con l’Italia rappresentata principalmente da Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Contemporaneamente, partiranno anche le stagioni WTA e ATP (detto che la United Cup ne fa parte, e ha un sostanziale valore di 500 per entrambi).

Da Brisbane ad Auckland, da Adelaide a Hobart, si passa anche per Hong Kong mentre si snodano alcuni appuntamenti nei luoghi più classici del tennis Down Under. E ci sarà spazio anche per il Kooyong Classic, la storica esibizione nel vecchio sito degli Australian Open che quest’anno vedrà al via anche Jannik Sinner.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti che precederanno gli Australian Open 2024, di scena a Melbourne con una novità. Come già accade al Roland Garros dal 2007, infatti, lo Slam australiano comincerà di domenica, allungando dunque di un giorno la programmazione.

CALENDARIO TENNIS 2024 IN AUSTRALIA

29 dicembre-7 gennaio United Cup (Perth e Sydney, Australia)

31 dicembre-7 gennaio WTA 500 Brisbane, Australia

31 dicembre-7 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

1-7 gennaio WTA 250 Auckland, Nuova Zelanda

1-7 gennaio ATP 250 Hong Kong, Cina

8-13 gennaio WTA 500 Adelaide, Australia

8-13 gennaio WTA 250 Hobart, Australia

8-13 gennaio ATP 250 Adelaide, Australia

8-13 gennaio ATP 250 Auckland, Nuova Zelanda

10-12 gennaio Kooyong Classic a Melbourne, Australia (esibizione)

14-27 gennaio Australian Open a Melborne, Australia

