Tennis, Tim Henman: “Potrebbe essere l’ultimo anno di Andy Murray. Lui solo lo sa, ma è molto motivato”

Andy Murray vivrà nel 2024 la sua ultima stagione? Ancora non è dato saperlo, e di sicuro lo scozzese non lo rivelerà fin quando non sarà giunto il tempo, ma c’è chi ritiene di sì. Quel qualcuno è Tim Henman, dal quale il nativo di Dunblane ha preso il testimone per tenere ad alti livelli il tennis britannico.

Così si è espresso a Eurosport l’uomo che fu gentleman del tennis eppure mai riuscì ad arrivare in finale a Wimbledon nonostante quattro semifinali: “Potrebbe essere l’ultimo anno. Non lo so. Andy è l’unico che davvero lo sa, ma è molto motivato. L’ho visto allenarsi nel centro nazionale di Roehampton. Lui è là fuori, sta ore in campo, in palestra, e mi aspetto solo che ottenga qualcosa in cambio da questo tempo e sforzo. Alla fine del 2023 non sembrava starsi divertendo al massimo in campo. Il suo atteggiamento non era ideale“.

E questo dovrebbe essere il primo obiettivo del 2024: “A questo punto della sua carriera, si è qui non solo per ottenere buoni risultati, ma anche per divertirsi. Non giochi a tennis a livello professionistico per sempre. Credo che, per me, la lista dei desideri di Andy Murray sia giocare bene, conseguire alcuni buoni risultati e divertirsi. incrociamo le dita“.

In merito al possibile miglioramento del suo risultato del 2023 agli Australian Open (dove raggiunse il terzo turno dopo due battaglie con Matteo Berrettini e l’australiano Thanasi Kokkinakis e poi si lamentò, giustamente, per la questione orari): “Credo che si stia muovendo meglio di allora e credo che possa giocare meglio. Se l’orario sarà un po’ più umano, se il clima sarà un po’ più accogliente, potrà fare bene e per questo sta mettendoci tutto questo lavoro in palestra“. A proposito di quelle due sfide dello scorso gennaio Henman rimarca: “Credo che semplicemente abbiano personificato il suo spirito di lottatore. Lui gioca con un’anca di metallo, eppure con la voglia, il desiderio e la determinazione di trovare la via per vincere“.

Foto: LaPresse / Olycom

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...