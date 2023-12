Superbike, Tito Rabat confermato dal Team Puccetti come pilota titolare nel Mondiale 2024

Si delinea ormai definitivamente la griglia del Mondiale Superbike 2024, dopo l’annuncio di Tito Rabat come pilota titolare del Team Puccetti Racing. L’esperto spagnolo, già impegnato nella seconda metà dell’ultima stagione con la squadra satellite Kawasaki, è stato dunque confermato anche per la prossima stagione e potrà scendere in pista sin dai test invernali di fine gennaio a Jerez de la Frontera.

“È con grande piacere che annunciamo il nostro accordo con Tito Rabat per la stagione 2024 del Mondiale Superbike. Siamo molto felici di continuare a costruire questa collaborazione con un pilota così talentuoso e professionale, con il quale tutto il nostro team si è subito trovato bene. Finora Rabat ha fatto le veci di altri piloti, senza avere la possibilità di completare i test insieme, quindi siamo felici di poter disputare un’intera stagione con lui nel 2024“, dichiara Manuel Puccetti.

“La nostra preparazione prevede i test invernali di gennaio, sia a Jerez che a Portimao, dove Tito potrà prendere confidenza con una Ninja che sarà ancora più competitiva di quella del 2023, anche grazie agli aggiornamenti derivanti dalle parti in concessione. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare regolarmente nella top10“, aggiunge il team manager della squadra.

Soddisfatto anche Rabat, che nel 2023 aveva gareggiato in MotoE con Pramac: “Sono molto felice di aver raggiunto un accordo che mi permette di rimanere con Kawasaki Puccetti Racing. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Manuel e con tutto il team. In passato sono stato chiamato come sostituto a stagione iniziata, quindi sono sicuro che se potrò partecipare ai test invernali e a tutte le gare, i nostri risultati saranno migliori di quelli ottenuti finora. Mi aspetto una moto ancora più competitiva e quindi non vedo l’ora di iniziare la mia stagione 2024“.

