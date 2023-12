F1, Jacques Villeneuve: "E' Max Verstappen a fare la differenza non la Red Bull. Rivali? Hamilton..."

19 vittorie in 22 gare: sono questi i numeri di Max Verstappen nel campionato di F1 di quest’anno. L’olandese ha dominato la scena sulla Red Bull e conquistato il suo terzo titolo consecutivo. In vista della prossima stagione ci si chiede chi potrà contrastarlo, considerando che non ci sarà un cambiamento importante del regolamento e il vantaggio maturato dalla scuderia di Milton Keynes è tale che Max possa dar seguito alla sua serie vincente.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Jacques Villeneuve. Il campione del mondo del 1997 non si è mai fatto problemi a esprimere con chiarezza le proprie idee e anche in questa circostanza non c’è stata eccezione: “Non penso che la Red Bull abbia un vantaggio tecnico come l’ha avuto la Mercedes in passato. E’ Max Verstappen a fare la differenza rispetto agli altri“.

“La sua concentrazione è massima in pista e non commette errori. E’ lui il fattore discriminante, piuttosto che la macchina. Rivali? Vediamo la Ferrari che monoposto è in grado di mettere in pista, ma credo che se la Mercedes darà una vettura guidabile a Lewis Hamilton, è lui il pilota più attrezzato per contrastare Verstappen“, ha affermato Villeneuve.

La Rossa presenterà la nuova monoposto il 13 febbraio e chiaramente si spera che sia maggiormente competitiva della SF-23, ma soprattutto metta nelle condizioni il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz di lottare per le posizioni di vertice. Non resta che attendere.

Foto: LaPresse