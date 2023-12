Sport in tv oggi (mercoledì 13 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 13 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle Coppe Europee degli sport di squadra: si conclude la fase a gironi della Champions League di calcio con gli impegni di Milan e Trento; Piacenza e Trento scenderannno in campo nella Champions League di volley maschile; Milano giocherà nella CEV Cup di volley; Tortona, Trento, Varese, Schio negli eventi di basket.

Da non perdere l’amichevole Italia-USA di pallanuoto femminile. Non mancheranno gli sport invernali con la prova cronometrata della discesa della Val Gardena, snowboard e sci freestyle a Copper Mountain. Spazio anche ai quarti di finale dei Mondiali di pallamano femminile, all’avvio dei Mondiali Street di skateboard e al Mondiale per Club di volley femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 13 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 dicembre

01.10 SKATEBOARD – Mondiali Street, qualificazioni femminili (diretta streaming su Olympic Channel)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – VakifBank Istanbul-Sport Center (diretta streaming su Volleyball World Tv)

11.00 SNOOKER – Scottish Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera maschile in Val Gardena (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Tianjin-Itambé Minas (diretta streaming su Volleyball World Tv)

14.00 SNOOKER – Scottish Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.25 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Copper Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Svezia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

17.30 VOLLEY (Challenge Cup, andata ottavi di finale) – Panathinaikos-Monza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Copper Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Prometey-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Asseco Resovia-Trento (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Lubiana-Tours (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, quarti di finale) – Avellino-Lucchese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, quarti di finale) – Vicenza-Rimini (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Lipsia-Young Boys (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

18.45 CALCIO (Champions League) – Stella Rossa Belgrado-Manchester City (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Rosengard-Barcellona, St. Polten-Slavia Praga (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (amichevole) – Italia-USA (diretta streaming su Waterpolo Channel)

19.00 VOLLEY (Champions League) – Luneburg-Jastrzebski Wegiel (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 VOLLEY (CEV Cup, andata sedicesimi di finale) – Milano-PAOK Salonicco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Trento (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.35 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Copper Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 BASKET (Eurocup) – Buducnost-Turk Telekom (diretta streaming su DAZN)

20.00 SNOOKER – Scottish Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Sepsi (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 BASKET (Eurocup) – Due partite: Joventut Badalona-Cedevita Olimpija, London Lions-Amburgo (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Danimarca-Montenegro (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, quarti di finale) – Catania-Pescara (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 258; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Champions League) – Murcia-Tortona (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Varese-Leiden (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Virtus Bologna-UNI Gyor (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Piacenza-Berlin Recycling Volleys (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Due partite: Guaguas-Ceske Budejovice, Knack Roeselare-ZAKA Kedzierzyn Kozle (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Champions League) – Anversa-Barcellona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League) – Atletico Madrid-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League) – Celtic Glasgow-Feyenoord (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League) – Borussia Dortmund-PSG (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League) – Porto-Shakhtar Donetsk (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League) – Newcastle-Milan (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Benfica-Eintracht Francoforte, Lione-Brann (diretta streaming su DAZN)

21.25 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air femminile a Copper Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

