A che ora lo sci alpino nel fine settimana: programma Val Gardena, Alta Badia e Val d’Isere 14-18 dicembre, guida tv e streaming

Si avvicina il Natale e la Coppa del Mondo di sci alpino come sempre concentra tantissime gare in queste settimane e moltissime di queste sono in Italia. Una vera scorpacciata di eventi: gli uomini saranno protagonisti in Val Gardena e in Alta Badia, mentre le donne saranno di scena in Val d’Isere.

Da giovedì si comincia a gareggiare sulla mitica Saslong, visto che la Val Gardena recupererà una delle discese cancellate a Zermatt-Cervinia. Poi venerdì ci sarà il superG e sabato nuovamente un’altra discesa. Gli azzurri sperano di interrompere un tabù vittoria che dura addirittura dal 2008.

Dalla Val Gardena poi gli uomini si trasferiranno in Alta Badia, in quello che è un appuntamento storico e speciale per gli specialisti del gigante. Semplicemente la Gran Risa, probabilmente la pista da gigante più difficile dell’intero Circo Bianco, un vero e proprio spettacolo.

Non solo gli uomini, ma ci sarà anche un weekend dedicato alla velocità per le donne. In Val d’Isere i fari sono puntati soprattutto su Sofia Goggia e Federica Brignone, che puntano al bersaglio grosso sia nella discesa del sabato sia nel superG del giorno dopo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare della Val Gardena, della Val d’Isere e dell’Alta Badia, valide per la Coppa del Mondo maschile e femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HDed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO (14-18 DICEMBRE)

Giovedì 14 dicembre

11.45 Discesa maschile Val Gardena (Italia)

Venerdì 15 dicembre

11.45 SuperG maschile Val Gardena (Italia)

Sabato 16 dicembre

10.30 Dicesca femminile Val d’Isere (Francia)

11.45 Discesa maschile Val Gardena (Italia)

Domenica 17 dicembre

10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

11.00 SuperG femminile Val d’Isere (Francia)

13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Lunedì 18 dicembre

10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

COPPA DEL MONDO VAL GARDENA 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse