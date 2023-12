Piacenza-Berlin Recycling Volleys oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi mercoledì 13 dicembre (ore 20.30) si gioca Piacenza-Berlin Recycling Volleys, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Si chiude il girone d’andata della fase a gruppi della più importante manifestazione europea. È una sfida chiave per i ragazzi di Anastasi, che dopo aver perso al debutto non possono più sbagliare contro i temibili tedeschi per continuare a sperare in una qualificazione.

Primo snodo cruciale per Piacenza nella sua campagna europea. La squadra di Anastasi occupa il terzo posto della poule C della Champions League con 3 punti, frutto di una vittoria (Benfica) e una sconfitta (Halkbank Ankara). Al primo posto del gruppo c’è la corazzata turca dell’Halkbank con 2 vittorie in altrettante uscite (5 punti), al secondo i tedeschi del Berlin (1 vittoria e una sconfitta al quinto) con 4 punti. Per la compagine italiana diventa quindi fondamentale vincere stasera in casa contro i tedeschi per non vedere la qualificazione volare via.

Segui la Champions League di volley in abbonamento su DAZN

Piacenza, dopo essere partita in sesta marcia in campionato, ha leggermente rallentato nell’ultimo mese ma è comunque in una buonissima terza posizione. Nel weekend scorso c’è stato un rientro importantissimo per gli emiliani, quello dell’opposto titolare Yuri Romanò, campione del Mondo in carica con la nazionale azzurra. Di fronte questa sera gli ostici teutonici del Berlin Recycling Volleys, squadra che era testa di serie in sede di sorteggio. Tedeschi che in questa stagione hanno vinto tutte le partite della Bundesliga, si sino imposti nella DVV Cup e hanno trovato una sola sconfitta dall’inizio dell’annata; quella subita al tie-break in casa dell’Halkbank Ankara.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Berlin Recycling Volleys non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la terza giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 13 dicembre

Ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Berlin Recycling Volleys

PROGRAMMA PIACENZA-BERLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Martina Rampon