Sport in tv oggi (martedì 26 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 26 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, la SuperLega di volley, la Serie A1 di volley femminile, l’EuroCup di basket, la prova cronometrata della discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino, e molto altro ancora.

Prosegue senza soluzione di continuità e resta in Belgio la Coppa del Mondo di ciclocross, che oggi farà tappa a Gavere con le prove riservate agli élite: alle ore 13.40 il via per le donne, alle 15.10 lo start per gli uomini.

Alle 10.30 (con un’ora di anticipo per preservare il manto nevoso), riprenderà la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino con la prima delle due prove cronometrate della discesa maschile in programma a Bormio (Italia) giovedì 28: gli atleti al via saranno 71 da 14 Paesi, con 10 italiani.

Saranno al cancelletto di partenza oggi in prova Florian Schieder col 9, Dominik Paris col 10, Mattia Casse col 15, Christof Innerhofer col 30, Guglielmo Bosca col 45, Pietro Zazzi col 49, Benjamin Jacques Alliod col 53, Nicolò Molteni col 56, Giovanni Franzoni col 67 e Giovanni Borsotti col 71.

Dominik Paris, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 10. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, partirà alle ore 10:44:15.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 dicembre

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere: donne élite – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere: uomini élite – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3, differita 20.30 Rai Sport HD, Rai Play

15.30 Volley, SuperLega: Civitanova-Verona – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Conegliano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Milano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Chieri – VBTV, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Scandicci – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Milano – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Piacenza – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Monza – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Padova-Trentino – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Taranto-Catania – VBTV

20.30 Basket, EuroCup: Joventut-Venezia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...