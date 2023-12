A che ora oggi Van Aert e Van der Poel in Coppa del Mondo di ciclocross a Gavere: programma, tv, streaming

La stagione 2023-2024 del ciclocross è definitivamente entrata nel vivo: dal fine settimana scorso sono entrati in scena i grandi big della disciplina e nessuno dei grandi mancherà nell’appuntamento di Santo Stefano di Coppa del Mondo a Gavere (Belgio).

Mathieu Van der Poel sembra essere avanti rispetto al suo rivale e a tutti gli altri dal punto di vista della condizione fisica: una forma invidiabile quella del campione del mondo su strada e nel ciclocross. Il neerlandese è il grande favorito per la vittoria nella giornata odierna.

Wout Van Aert ha dato dei segnali importanti specie nel finale di gara ad Anversa: se a Mol è stato inferiore al diretto rivale in tutto e per tutto, ad Anversa ha fatto una gara in crescendo, facendo segnare ottimi tempi negli ultimi due giri. La condizione potrebbe essere in crescita e potrebbe avvicinarsi a Van der Poel.

La gara élite maschile della Coppa del Mondo di ciclocross a Gavere (Belgio) sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 in pay-tv e in differita su Rai Sport HD in chiaro. La diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it, discovery+, Sky Go, DAZN e NOW.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023-2024

Martedì 26 dicembre – Gavere (Belgio)

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo: uomini élite – Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMIN G

Diretta tv: per la categoria élite Eurosport 1 e in differita alle 20.30 in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: per la categoria élite su eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: per la categoria uomini élite su OA Sport.

