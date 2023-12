LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Bormio in DIRETTA: Paris inizia a studiare le linee e la neve della Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Inizia sulla celebre pista “Stelvio” nella giornata di Santo Stefano l’ultima tappa di Coppa del Mondo del 2023. Oggi si parte con la prima prova della discesa maschile, che sarà replicata domani. Le gare che assegneranno i punti per la Sfera di Cristallo prenderanno il via giovedì 28 dicembre alle ore 11.30 con la prima discesa, mentre venerdì 29 dicembre si replicherà con la seconda gara per gli “Uomini Jet”.

Gli specialisti della velocità prendono il primo contatto con una delle piste più belle e difficili al mondo, in una classicissima del Circo Bianco. La Stelvio è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità, con in programma una discesa il 28 ed un superG il 29. Un appuntamento attesissimo dai colori azzurri e soprattutto da Dominik Paris, che è il vero “Maestro della Stelvio”. In carriera l’altoatesino ha trionfato per sette volte a Bormio, sei delle quali in discesa, in una pista davvero amatissima dal nativo dal campione azzurro.

Inoltre Paris arriva assolutamente galvanizzato dalla prima vittoria sulla Saslong in Val Gardena e Dominik può mettere nel mirino proprio a Bormio la vetta nella classifica di specialità. Oltre a Paris, il direttore tecnico Massimo Carca, ha convocato altri nove atleti: Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

I fari sono puntati, oltre che su Paris, suk grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sull’austriaco Marco Schwarz che qui gioca in difesa dopo aver alzato l’asticella vincendo lo slalom di Madonna di Campiglio che lo ha portato in testa alla generale di Coppa del Mondo, e sul suo rivale, lo svizzero Marco Odermatt che ha dominato in Val Badia i due giganti ma che non è più il solo favorito per la vittoria della sfera di cristallo, Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (che guida la classifica di discesa assieme allo statunitense Bryce Bennet, grande protagonista in Val Gardena) e l’austriaco Vincent Kriechmayr che in Val Gardena ha vinto il SuperG, il canadese James Crawford e i francesi, Allegre e Sarrazin su tutti, che hanno iniziato alla grande la loro stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!

