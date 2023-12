Sport in tv oggi (martedì 12 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 12 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Champions League di volley e di calcio. La Cucine Lube Civitanova sarà impegnata nella trasferta in Belgio contro il Greenyard Maaseik e non saranno ammesse distrazioni, mentre in ambito calcistico Inter e Napoli vanno a caccia del successo tra le mura amiche contro la Real Sociedad e il Braga.

Di scena anche gli sport invernali con la prima prova cronometrata della discesa maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, sulla mitica Saslong in Val Gardena. Si spera che il meteo sia favorevole, dopo i tanti disagi vissuti dagli uomini-jet. Serata anche all’insegna delle Finali dello skicross sulle nevi di Arosa (Svizzera) e gli atleti nostrani vorranno mettersi in evidenza.

Segui la Champions League di volley in abbonamento su DAZN

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 12 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 12 dicembre

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves-Hapoel Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj Napoca-Slask Wroclaw – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: PSV-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254 e su Infinity+; in streaming su SkyGo, NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Lens-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 255, Infinity+; in streaming su SkyGo, NOW.

19.00 Basket, Eurocup: Aris-Lietkabelis – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Ulm-Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, Mondiale per club: Al Ittihad-Auckland City – Diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio.

20.15 Freestyle, Coppa del Mondo ad Arosa (Svizzera): Night Finals skicross uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Volley, Champions League: Greenyard Maaseik-Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Paris-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Real Sociedad – Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, in streaming su SkyGo, NOW e su sportmediaset.

21.00 Calcio, Champions League: Napoli-Bragia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253 e su Infinity+; in streaming su SkyGo, NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester United-Bayern – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254 e su Infinity+; in streaming su SkyGo, NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Union Berlino-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport 255 e su Infinity+; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Copenhagen-Galatasaray – Diretta tv su Sky Sport 256 e su Infinity+; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 257 e su Infinity+; in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Martedì 12 dicembre

18:25 Sprint2u con Leonardo Fabbri (argento nel getto del peso ai mondiali di Budapest). Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv.

19:40 Basket2u con Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani