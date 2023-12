Speed skating, il ritorno di Francesca Lollobrigida! Subito un buon piazzamento in Division B

Un inizio confortante. Francesca Lollobrigida ha ripreso ufficialmente il proprio percorso agonistico internazionale. L’atleta, capace di vincere l’argento nei 3000 metri e il bronzo nell Mass Start delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nella specialità dello speed skating, ha fatto il proprio ritorno in Coppa del Mondo, reduce dalla maternità. A maggio di quest’anno, Francesca è diventata mamma di Tommaso, non mettendo però mai in discussione il suo immediato futuro da atleta.

Non è un caso che Lollobrigida abbia il suo pargolo al seguito nella tappa di Stavanger (Norvegia). E così, sull’anello di ghiaccio della Vår Energi Arena Sørmarka, Francesca ha colto un terzo posto nella prova con partenza in linea della Division B, terminando alle spalle due giapponesi Momoka Horikawa e Yuka Takahashi e precedendo l’altra azzurra Laura Lorenzato.

Un primo passo per la pattinatrice nostrana, desiderosa di costruirsi un percorso tale da ottenere la qualificazione agli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi) dal 5 al 7 gennaio. Giusto sottolineare come la “Lollo” si sia meritata il ritorno sul ghiaccio a questi livelli, grazie ai minimi ottenuti nei 3000 e nei 5000 metri, dando la chiara sensazione che il “sacro fuoco” sia sempre acceso.

Foto: LaPresse