Speed skating, Francesca Lollobrigida terza nella Division B dei 5000 metri a Stavanger

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Stavanger (Norvegia), sono stati sei gli azzurri impegnati nel day-3. La Vår Energi Arena Sørmarka è stata teatro dei 5000 metri femminili e nella Division B le emozioni non sono mancate.

In primis, Francesca Lollobrigida è giunta terza nel raggruppamento cadetto, eguagliando quanto fatto nei 1500 metri. Un riscontro che le consentirà di far parte della Division A dei 3000 metri in occasione della prossima tappa del massimo circuito internazionale. Con il crono di 7:10.20 la pattinatrice romana ha preceduto l’altra azzurra, Laura Lorenzato, che con il tempo di 7:11.29 ha stabilito il proprio personale.

Da sottolineare la presenza della fuoriclasse olandese Irene Schouten che, per questioni di ranking, ha iniziato la sua avventura non dal gruppo principale della specialità e si è tolta lo “sfizio” di imporsi con il nuovo record della pista di 6:50.64 a precedere la connazionale Elisa Dul (7:08.48) e Lollobrigida. Da notare che il successo nella Division A sia andato alla ceca Martina Sablikova con il tempo di 6:59.60, quindi sensibilmente più lento di quello di Schouten. Comunque per Lollobrigida ottimi segnali al suo rientro dalla maternità, condividendo il tutto con il piccolo Tommaso presente in loco.

Sul versante maschile tre gli azzurri condensati in una sola prova, ovvero la Division B dei 1500 metri: Alessio Trentini ha terminato al quinto posto con il crono di 1:48.77, immediatamente davanti a Francesco Betti (nono in 1:49.02), mentre Davide Ghiotto, trionfante ieri nei suoi 10000 metri, ha concluso in 13ma piazza (1:49.81). In conclusione, Serena Pergher si è classificata 16ma nei 500 metri della Division B con il tempo di 39.68.

Appuntamento al prossimo fine-settimana per la quarta tappa di Coppa del Mondo, in programma dall’8 al 10 dicembre, a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia.

Foto: LaPresse