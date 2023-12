Speed skating, Coppa del Mondo Junior 2023-2024: Laura Peveri prima sui 1500 e nella mass start a Collalbo!

Nella seconda ed ultima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo Junior 2023-2024 di speed skating, andata in scena alla Ritten Arena di Collalbo (Bolzano) l’Italia registra la trionfale doppietta di Laura Peveri, vittoriosa sia sui 1500 metri che nella mass start, a cui si aggiunge il doppio podio di Federica Maffei.

CATEGORIA NEO-SENIOR (Nati dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004 – Under 23)

Nei 1500 metri femminili Laura Peveri vince in 2’02″73, precedendo Federica Maffei, seconda in 2’06”05, e la norvegese Julie Berg Sjøbrend, terza in 2’06”44, mentre nella mass start femminile vince ancora Laura Peveri, mentre si scambiano di posizione le altre due atlete sul podio, con la norvegese Julie Berg Sjøbrend seconda e Federica Maffei terza.

Nei 500 maschili Mattia Bernabé si classifica 9° in 37”55, mentre Romedius Thurner chiude 14° in 38”14. Nei 1500 maschili giunge decimo Giacomo Zampedri in 1’53”54, facendo meglio di Gianluca Bernardi, 14° in 1’54”39, e Romedius Thurner, 17° in 1’55”21. Nella mass start maschile, invece, i già citati Gianluca Bernardi e Romedius Thurner superano le semifinali e poi si piazzano rispettivamente all’11° ed al 13° posto in finale.

CATEGORIA JUNIOR (Nati dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2008 – Under 19)

Nei 500 maschili Lorenzi Minari chiude 31° in 38”50 proprio davanti a Manuel De Carli, 32° con il primato personale in 38”54, mentre John Bernardi è 35° in 38”98 e Simone De Carli termina 37° in 39”17. Nei 1500 maschili fioccano i primati personali: Manuel Ghiotto, 10°, fa segnare 1’51”41, Lorenzo Minari, 31°, griffa 1’57”62, e John Bernardi, 35°, firma 1’57”62.

Nella mass start maschile Manuel Ghiotto si classifica all’8° posto, mentre Manuel De Carli viene eliminato in semifinale. Nei 500 femminili Giorgia Aiello chiude 15ma in 41”11, mentre Maybritt Vigl è 17ma in 41”31 e Giorgia Franceschini termina 44ma in 44”29.

Nei 1500 femminili Noemi Libralesso è 18ma col primato personale in 2’09”97, mentre Emily Tormen chiude 29ma in 2’13”99, infine Maybritt Vigl si classifica 33ma in 2’14”77. Nella mass start femminile Emily Tormen chiude la finale in 16ma posizione, mentre è sfortunata Noemi Libralesso, eliminata in semifinale, prima delle escluse dall’ultimo atto.

Foto: shutterstock