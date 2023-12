Sorteggio Champions League, accoppiamenti e incroci ottavi di finale: le avversarie di Inter, Napoli, Lazio

A Nyon (Svizzera) si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 di calcio. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno conosciuto il proprio destino nella fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi erano le teste di serie e sono state estratte contro le seconde classificate degli otto raggruppamenti. Il regolamento prevedeva un paio di paletti: non si possono affrontare squadre dello stesso Paese, non si possono incrociare formazioni già sfidate nella fase a gironi.

Le squadre italiane erano in seconda fascia e quindi rischiavano degli incroci durissimi. Il Napoli dovrà cercare l’impresa contro il Barcellona, giocando il match di ritorno nella tana dei catalani. L’Inter dovrà vedersela con l’Atletico Madrid: poteva andare peggio ai nerazzurri, che potranno giocarsela alla pari con i temibili spagnoli. La Lazio sarà invece chiamata all’impegno durissimo contro il Bayern Monaco, che partirà con tutti i favori del pronostico.

Può ritenersi fortunato il PSG, che pesca la Real Sociedad (prima nel girone dell’Inter). Poco appeal per l’incrocio tra Porto e Arsenal, con gli inglesi sulla carta favoriti, e per Borussia Dortmund-PSV Eindhoven (tedeschi teoricamente avvantaggiati). Compiti apparentemente agevoli per Real Madrid (contro il Lipsia) e il Manchester City (contro il Copenhagen).

Gli ottavi di finale si disputeranno tra un paio di mesi: l’andata il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio, il ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo. A quel punto ci sarà un nuovo sorteggio per quarti e semifinali, che si svolgerà il 15 marzo e che sarà completamente libero. La finale della Champions League si giocherà sabato 1° giugno allo Stadio Wembley di Londra.

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: ACCOPPIAMENTI E INCROCI

Porto-Arsenal

Barcellona-Napoli

Real Sociedad-PSG

Atletico Madrid-Inter

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

Bayern Monaco-Lazio

Manchester City-Copenhagen

Real Madrid-Lipsia

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE: DAGLI OTTAVI ALLA FINALE

Ottavi di finale, andata: 13-14 febbraio e 20-21 febbraio.

Ottavi di finale, ritorno: 5-6 marzo e 12-13 marzo.

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo.

Quarti di finale, andata: 9-10 aprile.

Quarti di finale, ritorno: 16-17 aprile.

Semifinali, andata: 30 aprile-1° maggio

Semifinali, ritorno: 7-8 maggio

Finale: 1° giugno allo Stadio Wembley di Londra.

Foto: Lapresse