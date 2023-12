Sorteggio Europa League, accoppiamenti e incroci spareggi: le avversarie di Milan e Roma

A Nyon (Svizzera) si è svolto il sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2023-2024 di calcio. Le seconde classificate degli otto gironi e le otto compagini retrocesse dalla Champions League (le terze dei vari raggruppamenti) hanno conosciuto il proprio destino nella fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi di Europa League sono invece già ammesse agli ottavi di finale, dove sfideranno le vincenti di questi playoff.

Nell’urna erano presenti due squadre italiane, mentre l’Atalanta è già ammessa agli ottavi di finale. Il Milan, retrocesso dalla Champions League, dovrà vedersela con i francesi del Rennes: si tratta di un impegno tutt’altro che semplice per i rossoneri, che hanno però tutte le carte in regola per proseguire il proprio cammino. La Roma incrocerà invece gli olandesi del Feyenoord, squadra terza nel proprio girone di Champions League: gli uomini di Mourinho hanno i mezzi per giocarsela.

Le portoghesi Sporting Lisbona e Benfica incroceranno rispettivamente gli svizzeri dello Young Boys e i francesi del Tolosa. Incrocio sulla carta equilibrato tra Lens e Friburgo. Braga ampiamente favorito contro il Qarabag. Galatasaray-Sparta Praga e Shakhtar Donetsk-Marsiglia completano il quadro.

I playoff si disputeranno tra un paio di mesi: l’andata il 15 febbraio, il ritorno il 22 febbraio. A quel punto ci sarà un nuovo sorteggio per gli ottavi di finale, che si svolgerà il 23 marzo. La finale dell’Europa League si giocherà il 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino.

SPAREGGI EUROPA LEAGUE: ACCOPPIAMENTI E INCROCI

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia

CALENDARIO EUROPA LEAGUE: DAGLI OTTAVI ALLA FINALE

Spareggi, andata: 15 febbraio.

Spareggi, ritorno: 22 febbraio.

Sorteggio ottavi di finale: 23 febbraio.

Ottavi di finale, andata: 7 marzo.

Ottavi di finale, ritorno: 14 marzo.

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo.

Quarti di finale, andata: 11 aprile.

Quarti di finale, ritorno: 18 aprile.

Semifinali, andata: 2 maggio

Semifinali, ritorno: 9 maggio

Finale: 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino.

Foto: Lapresse