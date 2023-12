Sollevamento pesi: Nino Pizzolato oggi in gara per entrare nel ranking olimpico

Una gara per tornare a incidere. Oggi, alle 14:30, torna in pedana Nino Pizzolato; il pesista azzurro sarà infatti della partita nella categoria -89 kg al Grand Prix del Qatar, competizione internazionale di sollevamento pesi valida come evento di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un appuntamento decisamente importante per la medaglia di bronzo a Tokyo 2020, motivato ad entrare finalmente nel ranking olimpico dopo lo sfortunato comeback dei Mondiali 2023 dove, dopo tre alzate nulle nello strappo, ha dovuto salutare la rassegna in anticipo.

Al momento non si conoscono le reali condizioni di forma dell’azzurro. Con tutta probabilità però Nino disputerà una prova all’attacco, con l’obiettivo di centrare subito la top 10 del ranking. Per farlo occorrerà alzare almeno una misura complessiva di 371 kg, anche se tutto dipenderà da come si comporteranno gli altri concorrenti.

Ricordiamo che, tolta la gara in Qatar, nei primi mesi del 2024 si disputeranno altre due qualifiche in occasione dei Campionati Europei e della World Cup. Ma sarà meglio arrivare a quel momento già con un bel pezzo di strada già percorso.

Foto: Federpesistica