Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris: “Sensazioni positive soprattutto nello strappo”

Lucrezia Magistris trova finalmente un risultato importante quando più conta, dopo diverse gare negative, e fa un passo avanti fondamentale in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024 nella categoria fino a 59 kg di sollevamento pesi. La 24enne lombarda, in occasione del Grand Prix di Doha, ha siglato infatti tre nuovi record italiani balzando dal 19° al 12° posto nella graduatoria a cinque cerchi.

102 kg di strappo (al secondo tentativo), 115 kg di slancio (nella prima e unica prova valida) e 217 kg di totale, valevoli per la nona piazza overall nella competizione andata in scena ieri nella capitale del Qatar e valevole come evento di qualificazione olimpica. Magistris ha migliorato di dieci lunghezze il risultato di Riyadh, ma nelle prossime due occasioni (Europei e World Cup) servirà probabilmente ancora qualcosa in più per volare a Parigi.

“Ho avuto delle sensazioni positive durante questa gara, soprattutto durante lo strappo. Sicuramente c’è stato un miglioramento dalla scorsa competizione, sia dal punto di vista tecnico che di approccio psicologico. Ci sono comunque ancora alcune cose da mettere a posto per le prossime gare che verranno affrontate nel corso della preparazione in vista degli Europei Senior del prossimo anno“, ha dichiarato l’azzurra al sito federale.

Foto: FIPE