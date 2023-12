Sci alpino, Sofia Goggia quarta e rallentata dalla pista. Vince l’iridata Flury in Val d’Isere

Doppietta svizzera nella discesa libera femminile della Val d’Isere. Jasmine Flury si è imposta davanti alla connazionale Joana Haehlen e all’austriaca Cornelia Huetter. C’è invece sicuramente grande delusione in casa Italia, visto che Sofia Goggia non è riuscita a salire sul podio, mancando la vittoria anche nella seconda discesa della stagione.

Successo dunque per la campionessa mondiale in carica, che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo nella specialità. La sua unica vittoria risale addirittura al 2017, ma in superG a St. Moritz. Flury ha sfruttato al meglio il pettorale numero sei e forse anche una condizione della pista migliore, soprattutto nella prima parte, rispetto ai numeri più alti, come il quindici di Goggia.

Numeri bassi dunque probabilmente agevolati, come quelli di Joana Haehlen (2) e Cornelia Huetter (4), rispettivamente seconda e terza in classifica con un ritardo di 22 e 24 centesimi. Purtroppo sfuma il podio per Sofia Goggia, che è quarta a 44 centesimi dalla vincitrice, ma praticamente tutti accumulati nella parte alta.

Quinta la slovena Ilka Stuhec (0.73), che ha preceduto l’elvetica Priska Nufer (+0.76), segnale di come la Svizzera oggi avesse degli ottimi sci con le sue atlete. Bravissima davvero l’austriaca Ariane Raedler, capace di inserirsi in settima posizione con il pettorale 27 a 92 centesimi dalla vetta.

Ottava, invece, Federica Brignone (+0.94), anche lei con un distacco elevatissimo già dalla prima parte del tracciato. Completano la Top-10 la svizzer Corinne Suter (+1.00), l’austriaco Mirjam Puchner (+1.03) e la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.07).

La classifica di discesa vede al comando, però, Sofia Goggia con 130 punti, seguita proprio da Flury con 113 punti. Terza Huetter (110), Shiffrin (100) e Brignone (96). In quella generale, invece, Shiffrin è in vetta con 620 punti contro i 461 di Brignone, che è seconda.

Foto: LaPresse