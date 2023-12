Snowboard, é un Natale italiano! Daniele Bagozza vince il PSL di Davos, Coratti terzo e leader della generale!

La Coppa del Mondo di snowboard alpino continua a regalare emozioni allo sport italiano. Nel PSL di Davos Daniele Bagozza ritorna sul gradino più alto del podio quasi quattro anni dopo l’ultima volta (Bad Gastein nel 2020 e sempre in PSL). Un capolavoro quello del nativo di Bressanone, che centra anche il secondo successo stagionale per la squadra azzurra, dopo quello di Bormolini nel PGS di Carezza.

Una rimonta clamorosa quella di Bagozza in finale contro l’austriaco Arvid Auner. L’azzurro aveva accusato 34 centesimi di ritardo al primo intermedio, ma poi è riuscito a recuperare lo svantaggio, chiudendo con 55 centesimi di vantaggio. La strepitosa giornata dello snowboard italiano è poi completata da Edwin Coratti, che ha concluso al terzo posto, battendo nella finalina l’americano Cody Winters.

I due azzurri si erano trovati uno contro l’altro in una semifinale tiratissima e che ha visto Bagozza imporsi per un solo centesimi sul compagno di squadra. Coratti si è comunque consolato con il terzo posto e soprattutto con la conquista della vetta della classifica generale di Coppa del Mondo. L’altoatesino, infatti, è primo con 185 punti, mentre secondo è l’austriaco Benjamin Karl (oggi out nelle qualificazioni) con 173 e terzo Maurizio Bormolini con 169.

Poteva essere ancora migliore il risultato della squadra azzurra, visto che Aaron March si è arreso per soli quattro centesimi nel suo quarto di finale a Winters. Eliminazione agli ottavi di finale, invece, per Maurizio Bormolini e Roland Fischnaller, sconfitti rispettivamente dal bulgaro Yankov (per tre centesimi) e dal sudcoreano Lee (per 29 centesimi).

