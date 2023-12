Snowboard, è una Carezza azzurra! Maurizio Bormolini vince il PGS davanti a Coratti: doppietta italiana!

Inizia come meglio non poteva la Coppa del Mondo di snowboard parallelo per l’Italia. Ormai gli azzurri ci hanno abituato a podi condivisi, nelle varie annate, e quindi quasi non ci stupiamo più, ma resta sempre un risultato eccezionale. In quel di Carezza, davanti al pubblico di casa, è doppietta tricolore: Maurizio Bormolini si prende la vittoria nel PGS davanti ad Edwin Coratti.

Pronto riscatto dopo la delusione della passata stagione per il lombardo, che ha perso la sfera di cristallo per una manciata di punti all’ultimo appuntamento dell’anno. Arriva la terza vittoria della carriera, la prima nel gigante, a testimonianza della crescita fatta nella specialità.

Percorso formidabile in generale quello degli azzurri, con ben cinque qualificati agli ottavi di finale dei quali quattro ai quarti di finale, non c’è stata storia per gli altri Paesi. La Big Final ha visto Bormolini soffrire soprattutto nel tratto centrale, ma poi scatenarsi sul finale rifilando quasi mezzo secondo a Coratti, staccato solamente di 16 centesimi al traguardo.

La terza piazza è andata a Benjamin Karl che ha battuto nella Small Final Gian Casanova. Piazzamenti di lusso anche per i veterani Roland Fischnaller ed Aaron March, eliminati ai quarti, fuori agli ottavi Mirko Felicetti.

Foto: FISI/Pentaphoto