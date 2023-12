Short track, grave infortunio per Martina Valcepina. Gamba fratturata in allenamento a Seul

Bruttissima tegola per la squadra italiana di short track, impegnata questo fine settimana nella tappa di Coppa del Mondo di Seoul, in Corea del Sud. La punta di diamante della squadra femminile, Martina Valcepina, si è fratturata una gamba durante l’ultima sessione d’allenamento.

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio comunica come il responso preliminare parli della frattura della tibia e del perone. Non è ancora chiara la serietà dell’accaduto e si sta approntando il rientro in Italia dell’atleta, allo scopo di sottoporla a tutti gli esami necessari e valutare il modo migliore di muoversi.

Di certo c’è che l’incidente priva il movimento azzurro della propria numero uno, già capace di salire sul podio in due occasioni nella stagione corrente. Inoltre, senza Valcepina, la staffetta mista e quella femminile vedono venire meno uno dei propri cardini.

Solo nel momento in cui si sarà valutata con certezza la gravità dell’infortnio, sarà possibile abbozzare un’ipotesi relativa ai tempi di recupero che si annunciano, giocoforza, molto lunghi.

Foto: La Presse