Snowboard, Lucia Dalmasso ancora seconda nel PSL di Davos! Hofmeister per ora più forte

Sfuma il sogno della prima vittoria in carriera per Lucia Dalmasso. Come accaduto una settimana fa nel PSG di Cortina, anche in PSL a Davos l’azzurra ha dovuto cedere ancora una volta in finale ad una inarrestabile Ramona Theresia Hofmeister. Per la tedesca si tratta della terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo in questa stagione e anche oggi ha dimostrato di essere per il momento la più forte in assoluto.

Una finale che ha visto Dalmasso restare a sei centesimi al primo intermedio, ma nella seconda parte del tracciato Hofmeister ha accelerato e vinto con 29 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Terzo posto per l’austriaca Sabine Schoeffmann, che ha sfruttato anche l’errore della svizzera Julie Zogg.

Proprio contro l’elvetica, Dalmasso si era imposta in semifinale, al termine di una prova perfetta e vinta con 25 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa. Il cammino della veneta era iniziato con il successo agli ottavi sulla tedesca Melanie Hochreiter e poi nei quarti sulla ceca Zuzana Maderova.

Nei quarti di finale si era fermato il cammino di Elisa Caffont, sconfitta proprio da Zogg per 22 centesimi. L’azzurra aveva precedentemente sconfitto negli ottavi di finale in un derby tutto italiano la compagna di squadra Jasmin Coratti per 12 centesimi.

FOTO: FISI/Pentaphoto

