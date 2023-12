Snowboard, Coppa del Mondo Big Air: Hasegawa e Sadowski Synnott trionfano a Edmonton

Si è disputata nella notte italiana la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard, specialità big air. Sulle nevi canadesi di Edmonton a spuntarla sono stati rispettivamente il nipponico Taiga Hasegawa e la neozelandese Zoi Sadowski Synnott.

L’atleta giapponese si è reso artefice di tre run competitive, brillando in modo particolare nella prima, valutata 88.75, e nella terza, dove ha raccolto 92.25 per un totale di 181.00. A debita distanza si è piazzato poi il cinese Yiming Su, secondo con 177.25 (83.00+94.25), score maturato nella seconda e terza manche. Non lontano lo statunitense Redmond Gerard, sul gradino più basso del podio con 176.00 (81.75+94.25) superando di un incollatura un altro concorrente del Sol Levante, Yuto Miyamura, quarto con 175.00 (91.50+83.50).

Niente da fare invece per l’azzurro Nicola Liviero, trentaquattresimo con 98.75 (78.00+20.75). A zero punti anche Ian Matteoli, trentasettesimo con 95.75 (72.00+23.75).

In campo femminile trionfo per Zoi Sadowski Synnott, abile ad esegure una seconda run da antologia dove ha toccato quota 97.25 raggiungendo, grazie agli 86.00 dell’ultima uscita, il totale di 183.25, sedici punti in più rispetto alla britannica Mia Brookes, piazzatasi al posto d’onore con 167.00 (84.00+83.00) davanti all’austriaca Anna Gasser, terza con 159.25 (85.75, 73.50)

Lotta apertissima nella classifica generale maschile: in testa troviamo infatti Kira Kimuna, oggi piazzatosi in quinta posizione, a quota 185 precedendo di soli cinque punti il cinese Su (180). Sale al terzo posto invece Hasegawa, adesso a quota 150. Dodicesima piazza per Matteoli con 56 punti, quattordicesimo Nicola Liviero con 49. Brookes conduce invece la graduatoria femminile con 190, seguita da Reira Iwabuchi (oggi quinta), seconda con 161. Insegue infine Anna Gasser, terza con 160. I giochi si decideranno il 15 dicembre a Copper Mountain nell’ultimo appuntamento del circuito.

Foto: LaPresse