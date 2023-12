Slittino, calendario Coppa del Mondo Lake Placid 2023: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo, scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2023-2024! La stagione riparte con Dominik Fischnaller campione in carica, e l’altoatesino proverà a bissare l’impresa della scorsa annata. Ci attende una lunga cavalcata fino ad inizio marzo per capire quali saranno i campioni di questa stagione.

L’esordio arriverà nel corso del weekend in arrivo a Lake Placid, negli Stati Uniti. La Coppa del Mondo rimarrà in Nord America anche nel weekend successivo, con la tappa di Whistler (Canada) del 15-16 dicembre. A quel punto si passerà alle vacanze natalizie, per una sosta di 3 settimane.

Le gare si svilupperanno nel corso delle giornate di venerdì 8 dicembre e sabato 9 dicembre. Viste le sei ore di differenza con il budello che si trova nella contea di Essex nello Stato di New York ci attendono gare nel pomeriggio italiano, per cui orari assolutamente comodi per il pubblico europeo. Si riparte e lo spettacolo non mancherà!

La tappa di Lake Placid della Coppa del Mondo di slittino si potrà seguire tramite il sito OlympicChannel, raggiungibile anche dal sito ufficiale Fil-luge.org. Al momento non c’è notizia di dirette live su reti in chiaro o a pagamento.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SLITTINO – LAKE PLACID 2023 (orari italiani)

Venerdì 8 dicembre

Ore 15.00-15.48 prima manche doppio maschile

Ore 15.48-16.17 prima manche doppio femminile

Ore 16.45-17.37 seconda manche doppio maschile

Ore 17.37-18.12 seconda manche doppio femminile

Ore 18.40-19.37 prima manche singolo maschile

Ore 20.10-21.13 seconda manche singolo maschile

Sabato 9 dicembre

Ore 15.30-16.23 prima manche singolo femminile

Ore 16.50-17.51 seconda manche singolo femminile

Ore 18.15-18.46 sprint singolo maschile

Ore 19.00-19.29 sprint doppio femminile

Ore 19.29-19.59 sprint doppio maschile

Ore 20.05-20.34 sprint singolo femminile

