Freestyle, calendario Coppa del Mondo skicross Val Thorens: programma, orari, tv, streaming

Si comincia. Partirà questa settimana da Val Thorens la Coppa del Mondo 2023-2024 di Skicross, spettacolare specialità dello sci freestyle. Sulla pista francese per l’evento inaugurale si svolgeranno due Finali, in programma rispettivamente giovedì 7 e venerdì 8 dicembre.

Sarà una rassegna molto importante in chiave Italia, in quanto segnerà anche il debutto stagionale Simone Deromedis che, dopo aver ottenuto la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo, è motivato a conquistare anche la prima sfera di cristallo della carriera.

Per la prima gara saranno presenti inoltre anche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch. Tra le donne, invece, spicca esclusivamente Jole Galli.

Le Finali della prima tappa di Coppa del Mondo saranno trasmesse integralmente in streaming sulla piattaforma Discovery+. Previsti inoltre collegamenti in diretta e trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport e su RAI Sport+HD.

COPPA DEL MONDO VAL THORENS

Martedì 5 dicembre

12:30-14:00 Qualificazioni gara-1

Mercoledì 6 dicembre

12:30-14:00 Qualificazioni gara-2

Giovedì 7 dicembre

13:30-15:00 Finale

Venerdì 8 dicembre

12:30-14:00 Finale

Foto: Pentaphoto