Skicross, Simone Deromedis si ferma ai quarti in gara-2 a San Candido. Vince Tchiknavorian

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Simone Deromedis nella gara-2 valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross. Il detentore del titolo iridato ha comunque mostrato dei passi in avanti rispetto alle uscite precedenti, mancando il passaggio in semifinale solo al fotofinish al termine di una prova ben gestita.

L’azzurro nello specifico, dopo aver superato gli ottavi posizionandosi al secondo posto alle spalle di Davide Cazzaniga, si è ritrovato ai quarti nella stessa batteria del compagno di squadra, sfidando poi il competitivo Youri Duplessis Kergomard e il tedesco Tim Hronek. L’avvio non è brillante e, dopo il tempo di reazione, il nativo di Trento si trova ad inseguire il tedesco e il transalpino, mettendo sul piatto tutta la sua aggressività.

Metro dopo metro Simone rosicchia sempre più centesimi, fino a superare gli avversari in volata dopo la prima curva in negativo, sfruttando i due salti in discesa. Ma dopo il secondo intermedio il Campione del Mondo perde forza, subendo così la rimonta prima di Duplessis e, nel double roll conclusivo, di Hronek, salutando così la gara. Discorso diverso per Cazzaniga, mai stato davvero in partita, così come d Federico Tomasoni, uscito nella batteria degli ottavi condivisa con i connazionali.

La gara è stata vinta da Terence Tchiknavorian, tornato sul gradino più alto del podio dopo un anno, piazzandosi davanti ad Hronek, secondo precedendo il terzo classificato Florian Wilmsmann

Salta completamente il banco invece nella prova femminile, terminata con la prima vittoria in carriera della svizzera Sixtine Cousin, complice un fuori pista di Sandra Naeslund che, a seguito di una prima parte di gara a dir poco perfetta contrassegnata dal solito vantaggio preso nel tempo di reazione, ha saltato una porta dopo il secondo intermedio, chiudendo per questo motivo al terzo posto. Ad approfittarne anche Marielle Berger Sabbatel, seconda.

Dopo cinque appuntamenti Jared Schimdt, oggi autore di una prova incolore che ha portato in dote solo sei punti, si trova saldamente al comando della classifica generale con 318. Più staccato Terence Tchiknavorian, secondo con 183 davanti a Reece Howden (10 punti per lui nella prova odierna). Il miglior italiano resta Federico Tomasoni, diciottesimo con 94. Ventiseiesimo posto per Dominik Zuech (67), trentaquattresimo per Davide Cazzaniga (41), trentacinquesimo per Simone Deromedis (40), quarantaquattresimo per Edoardo Zorzi (13), quarantaseiesimo per Yanick Gunsch (6).

Lotta aperta nel circuito femminile con Sandra Naeslund leader (355) tallonata da Marielle Berger Sabbatel, seconda con 350. Terza Hahhah Schmidt. Il prossimo appuntamento si svolgerà il 20 gennaio a Nakiska, in Canada.

Foto: Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Freestyle su OA Sport...