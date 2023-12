Sci freestyle, Coppa del Mondo Moguls: Horishima ed Anthony trionfano a Bakuriani

Si infiamma la lotta nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità moguls. Sulle nevi di Bakuriani, località della Georgia che ha ospitato l’appuntamento numero quattro del circuito, il nipponico Ikuma Horishima si è imposto sulla concorrenza, insidiando nella classifica generale il canadese Mikael Kingsbury, oggi piazzatosi al terzo posto.

Una grande gara quella dello sciatore giapponese, abile a ottenere 15.08 punti nel time, per poi prendere il largo nell’air (14.53) e tenendo botta nei turns (47.5) chiudendo con il totale di 77.11, due punti in più dello svedese Filip Gravenfors, secondo con 75.81 davanti appunto a Kingsbury che, dopo un buon inizio, ha perso quota nella seconda parte rallentando poi anche nei turns e terminando a 75.21.

In virtù di quanto successo il nordamericano si trova al comando della graduatoria con 320 punti, distanziando di sole 30 lunghezze Horishina, secondo con 300. Nettamente più staccato Gravenfors, terzo con 191 precedendo il connazionale Walter Wallberg, quarto con 143 dopo aver chiuso la prova odierna solo al diciottesimo posto.

Decisamente più definita la situazione in campo femminile, complice il dominio totale dell’australiana Jakara Anthony, vincitrice per la quarta volta di seguito in una gara senza storie dove ha fatto la differenza nel time e nei turns, difficoltà che hanno consentito all’atleta di spingersi fino a 79.08. Molto bene anche la giapponese Rino Yanagimoto, al posto d’onore con 77.10. Staccatissima invece la statunitense Hannah Soar, terza con 71.08. Termina invece al ventinovesimo posto l’azzurra Manuela Passaretta, autrice di una prestazione da 36.31.

L’oceanica si trova al momento a punteggio pieno con 400 punti nella classifica generale, quasi il doppio di Yanagimoto, seconda con 250 tallonata da Jaelin Kauf (oggi sesta), terza con 210. La prossima tappa si svolgerà il 19 gennaio a Val St Come (Canada).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Freestyle su OA Sport...