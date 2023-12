Freestyle: successi per Kingsbury e Anthony nei dual moguls a Bakuriani

Si è chiusa la due giorni di gare a Bakuriani per la Coppa del Mondo di freestyle. Nei dual moguls sono arrivate le vittorie del canadese Mikaela Kingsbury e dell’australiana Jakara Anthony, che sono entrambi in testa alle rispettive classifica di specialità.

Nella gara maschile il canadese ha riscattato il terzo posto di ieri, andando a trionfare in finale contro il giapponese Ikuma Horishima, che ieri aveva vinto nei moguls. Per Kingsbury si tratta della vittoria numero 84 della carriera in Coppa del Mondo. Sul gradino più basso del podio è salito, invece, l’americano Nick Page, che ha sconfitto nella small final lo svedese Filip Gravenfors.

Continua la stagione trionfare da parte di Jakara Anthony. L’australiana ha praticamente sempre vinto in stagione, mancando il successo solo nei dual moguls ad Idre Fjall. Anthony si è imposta in finale sulla canadese Maia Schwinghammer. Terzo posto per l’americana Jaelin Kauf, che ha battuto nel derby a stelle e strisce la connazionale Alli Macuga.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di moguls e dual moguls sarà il prossimo 19-20 Gennaio 2024 in Canada a Val St. Come.

FOTO: LaPresse

